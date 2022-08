Nets siguen siendo el reality show

A Kevin Durant y Kyrie Irving les gusta quejarse.

Con los vientos de los medios arremolinándose a su alrededor, las dos superestrellas (a partir de ahora de los Nets) no pueden quejarse de su falta de apariciones en televisión nacional esta temporada. El sked nacional se hizo mientras estaban, muy públicamente, manteniendo su futuro en Brooklyn en el aire.

Es por eso que las apariciones en televisión nacional de Brooklyn han pasado de 26 la temporada pasada a 13 para 2022-23. Es por eso que los enfrentamientos con los Lakers y Warriors actualmente han sido relegados a NBA TV en lugar de TNT, ESPN o ABC. Es por eso que los Nets no están jugando en el espectáculo de TV de Navidad de la NBA.

Más adelante en la temporada, los socios televisivos de la NBA podrían tener cierta flexibilidad para realizar cambios. Sin embargo, a principios de 2023, ¿alguien puede garantizar que Durant o Irving seguirán con los Nets?

O como escribió recientemente Kevin O’Connor de The Ringer: «Brooklyn se define por la incertidumbre».

Esas palabras deberían estar arraigadas en la cabeza de cualquiera que cubra, o esté interesado en, el circo de los Nets. Especialmente cuando comienza a viajar de ciudad en ciudad. Esta supuesta tregua reciente acordada por Durant , después de conversaciones de «paz» en Los Ángeles con los jefes de los Nets y una declaración de Sean Marks (el gerente general que trató de expulsar), no vale ni el papel en el que fue escrita.

¿Alguien realmente cree que es probable que Durant o Irving tiren la toalla después de no salirse con la suya? Después de todo, son The Real Nets of Brooklyn. Una reunión y una declaración no detendrán este convincente reality show. Los Nets son la historia número 1 de la NBA. La reunión de Los Ángeles y la declaración de «asociación» hacen que la gente siga hablando de baloncesto en la canícula de agosto.

Eso es algo bueno para la NBA. Y no es tan bueno para Major League Baseball.

Algunas de las reacciones son inusuales. Como Stephen A. Smith declarando definitivamente al propietario de los Nets, Joe Tsai, un héroe conquistador por llevar el agua de los propietarios al no ceder a las demandas de Durant y hacer que The Sensitive One se adhiera a su contrato. A ver cuanto dura eso?

También hay algunos próximos episodios de RNOB que esperar. Como cuando se abre el campo de entrenamiento y los medios tuitean videos del lenguaje corporal de Durant, Marks y Steve Nash (Durant también quería que lo despidieran). ¿Qué tan alto será el nivel de malestar?

Por: Bob Raissmann

Daily News