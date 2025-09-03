Caracas. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que China ya es la primera potencia militar del planeta, durante un acto conmemorativo por el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

El evento, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), incluyó la inauguración de un monumento en Caracas en homenaje al pueblo chino y su resistencia durante la ocupación japonesa.

MADURO FELICITA A CHINA Y DESTACA SU LIDERAZGO GLOBAL

Durante su intervención, Maduro felicitó al presidente Xi Jinping y al pueblo chino, destacando que el país asiático se ha convertido en una potencia global sin intereses imperialistas.

“Por lo que vimos en el desfile, pareciera que China ya es la primera potencia militar del planeta Tierra, una potencia hermana, amiga, sin visión imperialista, colonialista ni esclavista”, expresó el mandatario venezolano.

Maduro también afirmó que, además del poderío militar, China es hoy la primera potencia económica, comercial y tecnológica del mundo, consolidando lo que llamó una «nueva geopolítica multipolar sin hegemonías».

VENEZUELA INAUGURA MONUMENTO EN HONOR A CHINA

Como parte de la conmemoración, el Gobierno venezolano inauguró un monumento en Caracas dedicado, según la placa, a la:

«Memoria de los millones de hombres y mujeres de la República Popular China que, hace 80 años, derrotaron, con indomable patriotismo, a las fuerzas imperialistas invasoras».

Maduro instó a los venezolanos a estudiar la historia de la epopeya del pueblo chino, haciendo referencia a la resistencia frente a la invasión del Imperio Japonés, al que calificó como “guerrerista, fascista y criminal”.

A juicio del mandatario, la victoria de China frente a la ocupación japonesa no solo representa un hito histórico para Asia, sino también una victoria simbólica para Venezuela y los pueblos del sur global.

CHINA Y VENEZUELA CELEBRAN 51 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS

Durante el acto, el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, agradeció la construcción del monumento y la calificó como una muestra del profundo vínculo bilateral:

«Es un gran reflejo de la profunda amistad entre China y Venezuela», afirmó el diplomático, recordando que ambas naciones celebran 51 años de relaciones diplomáticas.

CHINA CELEBRA CON DESFILE MILITAR JUNTO A PUTIN Y KIM JONG-UN

En simultáneo, China conmemoró el aniversario con un desfile militar en Beijing, encabezado por Xi Jinping, quien estuvo acompañado por los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Corea del Norte, Kim Jong-un.

Durante el evento, Xi reafirmó el ascenso de su país en el escenario global al declarar que:

“El gran rejuvenecimiento de la nación china es imparable”.

La Segunda Guerra Mundial en Asia incluyó la invasión japonesa a China (1931–1945), en paralelo con la guerra civil entre nacionalistas y comunistas. Ambos bandos acordaron una tregua temporal para combatir al enemigo común, un episodio que marcó profundamente la historia de la región.