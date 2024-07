“No gané ni perdí, salgo tranquila”, asegura Miriam Germán tras rendición de cuentas

SANTO DOMINGO.- La procuradora, Miriam German Brito, aseguró durante su discurso que en estos cuatro años, llegó a recibir ataques feroces, internos y externos donde el juego de intereses de distintos sectores estuvieron presentes.

“El valor que pedí me fue concedido, el coraje me llegó cuando era debido, ni gané ni perdí, solo me marcho tranquila”, expresó Germán Brito en su alocución.

Precisó que los cuatro años de su gestión no han sido fáciles con disimulados ataques y descalificaciones internas.

Entre sus logros alcanzados, la magistrada resaltó la lucha contra la corrupción administrativa, la trata de personas, la persecución del crimen organizado y los beneficios de los que ahora gozan los miembros del MP.

Germán Brito manifestó que, moldear a una institución que durante años presenta limitaciones importantes, es una ardua tarea. Pero que, a pesar de esos escollos encontrados, puede decir que existen avances en la dirección correcta.

Igualmete, arguemntó que, por «conductas enraizadas», la transparencia «fue más difícil de lo que esperaba» en su gestión de cuatro años como máxima representante del Ministerio Público.

La procuradora realizó la actividad en el Salón Churchill del Hotel Intercontinental y expresó su satisfacción de la gestión que desempeñó en la PGR.