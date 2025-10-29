Jimaní, Independencia. — El río Blanco volvió a desbordarse, provocando daños y obstruyendo el paso vial en esta comunidad fronteriza, según reportes de sus habitantes.

La agricultura sufrió un nuevo revés tras el desbordamiento del afluente, que hace unos meses ya había afectado severamente las siembras de víveres y la ganadería, las cuales apenas comenzaban a recuperarse.

Los residentes de Jimaní demandan la intervención urgente de las autoridades frente a los daños ocasionados por las lluvias del huracán Melissa.

Claman por una rápida respuesta del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Agricultura para restablecer el acceso y apoyar a los productores afectados por el desbordamiento del río Blanco.