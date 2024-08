Noah Lyles gana la prueba preliminar de 200 m tras dormir apenas unas horas… y ser un buen novio

PARÍS.- La primera noche de Noah Lyles como campeón olímpico no fue tan glamorosa como alguna vez imaginó.

El recién coronado como el hombre más rápido del mundo cumplió con sus obligaciones con los medios, orinó en un vaso y luego recibió tratamiento para sus dolores corporales.

Cuando Lyles regresaba a la Villa Olímpica alrededor de las 2 de la madrugada, su novia Junelle Bromfield lo llamó para pedirle un favor. La especialista jamaiquina en 400 metros había dejado la bolsa que contenía sus zapatillas de atletismo en el Airbnb de París donde se aloja su masajista.

“No solo fui campeón olímpico, también fui el salvador de los clavos anoche”, dijo Lyles riendo.

“Aquí estoy, a las 2 de la mañana, caminando con dificultad con la bolsa de clavos, mi bolso y algunos artículos de tocador. Aquí estoy, campeón olímpico de 100 metros, caminando con dificultad hacia la habitación de mi novia con todas esas cosas. Y pienso: ‘Soy un buen novio’”.

Aunque Lyles dijo que se quedó dormido a las 2:45 am y se despertó a las 7 am el lunes por la mañana, la falta de sueño no le impidió avanzar a las semifinales de los 200 metros masculinos más tarde esa noche. Cruzó la línea de meta con facilidad en su serie de la primera ronda en 20,19 segundos, muy lejos de su mejor tiempo, pero lo suficientemente bueno como para llevarse la victoria por delante del segundo lugar, Andre De Grasse de Canadá.

Puedes leer: Estrellas de la NBA se ofenden por Lyles

Lyles dijo que el entrenador Lance Brauman simplemente le dijo que se lo tomara con calma y terminara entre los “dos primeros”.

“En mi corazón dije una cosa”, admitió Lyles riendo.

Lyles ganó la primera medalla de oro olímpica de su carrera en un final de fotografía el domingo por la noche, remontándose para superar al jamaiquino Kishane Thompson y superarlo por cinco milésimas de segundo. Es el primer estadounidense en ganar los 100 metros olímpicos masculinos desde que Justin Gatlin lo hiciera hace 20 años.

Jeff Eisenberg/ Escritor senior

Yahoo Sport