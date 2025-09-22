Santo Domingo.- El artista dominicano El Alfa aclaró este lunes que no fue en su apartamento donde se registró un tiroteo en horas de mañana, ni tampoco sus vehículos resultaron afectados.

A través de un video colgado en su cuenta de Instagram, El Alfa mostró dos vehículos, un Mercedes Benz todoterreno negro y un Porsche azul.

“Muy buena tarde, mi gente, que Dios me lo bendiga a todos. Hay una noticia falsa de que se armó un tiroteo en mi apartamento y no fue en mi apartamento. Eso no sucedió en mi apartamento, mi gente”, precisó el artista.

“Tampoco en mi guagua. Mira cómo está mi hueva nueva. La puerta por el suelo, igualmente el Porsche que estaba adelante. Pueden verlo, no tiene ningún tipo de impacto de bala. Gracias a Dios y estaba adelante”, añadió.

También te puede interesar:

En el video, el cantante agradece tanto a su familia como a sus fanáticos por preocuparse por su vida.

“Gracias a las personas que se preocuparon, que preguntaron por mí. Toda mi familia, todos mis fanáticos, todo en orden”.

El Porsche de El Alfa. / Captura de video

Finalmente, lanzó una advertencia a quienes difundieron lo que calificó como una falsa noticia:

“Esas paginitas falsas que se preparen bien porque les voy a mandar mejor bufete de abogados del planeta y a tu chavo”.