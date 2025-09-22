Santo Domingo.- Un tiroteo se registró la mañana de este lunes en el sector Bella Vista, Distrito Nacional, cuando desconocidos dispararon en múltiples ocasiones contra una yipeta en la que viajaban un hombre y una mujer al ingresar al parqueo de una torre de apartamentos, sin que se reportaran víctimas.

Según informó el vocero de la Policía, coronel Diego Pesqueira, el tiroteo ocurrió en el residencial María Nata, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres esquina Camila Henríquez, cuando individuos a bordo de una yipeta Honda CRV blanca, placa G5766, dispararon contra Starling Noboa Ysabel, de 34 años, quien se desplazaba en una Mercedes Benz G-63 AMG 4WD negra, placa G609481.

Tras la agresión, los atacantes emprendieron la huida, pero momentos después colisionaron con otro vehículo en la avenida 27 de Febrero esquina Winston Churchill. Allí abandonaron la yipeta y continuaron la fuga, de acuerdo con el parte policial.

En el interior del vehículo fue ocupado un fusil marca American Spirit, calibre 5.56×45 mm, modelo ASA15, con 44 cápsulas del mismo calibre, así como un celular.

Además, en el lugar del hecho se recolectaron 24 casquillos y una cápsula calibre 5.56 mm, mientras que los vehículos Mercedes Benz y Honda CRV permanecen bajo custodia policial como parte del proceso de investigación.

La Policía Científica analiza las evidencias colectadas y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) trabaja en la identificación y localización de los responsables para ponerlos a disposición del Ministerio Público.

«Oportunamente se ofrecerán mayores detalles del caso conforme avance el proceso investigativo», indicó.