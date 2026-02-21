Al asumir el cargo el nuevo director de la Policía, Andrés Modesto Cruz Cruz, citó entre sus principales propósitos enfrentar los homicidios y otros delitos y continuar con la transformación del cuerpo a través de la reforma policial que impulsan las autoridades.

Las promesas, aunque se parecen todas, no dejan de ser importantes como declaración de intención. El problema ha sido siempre cumplirlas.

Cruz Cruz demuestra tener claras las ideas al señalar que se esforzará en la profesionalización de la Policía y en seleccionar al personal que se supone lo acompañará en su gestión por ética, experiencia y formación de valores.

Hay no solo que desear sino contribuir en todo lo posible para que el director de la Policía cumpla con unos propósitos que redundarían en beneficio de la ciudadanía.

Cruz Cruz daría un buen ejemplo si ordena investigar con seriedad distintos sucesos que cuestionan la integridad de la Policía. La muerte de un hombre bajo custodia en un destacamento de Santiago es uno de ellos.

Al no compartir la versión de la Policía, los familiares han clamado por una investigación. No se puede esperar un saneamiento de golpe y porrazo, pero sí decisiones que generen tranquilidad.