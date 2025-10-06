Santo Domingo. La segunda temporada del exitoso reality “La Casa de Alofoke”, producido por Santiago Matías (Alofoke), continúa generando gran expectación esta vez con la confirmación de tres nuevos participantes que prometen encender las redes: los puertorriqueños Jlexis y Michael Flores, junto al popular creador de contenido dominicano, radicado en Estados Unidos, Young Swagon.

Conocido por su estilo humorístico y su fuerte presencia en las plataformas digitales, Young Swagon buscará aportar una dosis de carisma, espontaneidad y autenticidad al programa. Por su parte, la incorporación de Jlexis y Michael Flores amplía el alcance internacional del proyecto, fortaleciendo el vínculo entre Puerto Rico y República Dominicana.

La nueva temporada de “La Casa de Alofoke” se estrena el 20 de octubre a las 9:00 p.m. a través del canal YouTube/Alofoke Radio Show, prometiendo más dinámicas, entretenimiento y figuras controversiales que mantendrán al público pendiente día y noche.

Desde su primera entrega en agosto de este mismo año, el reality se consolidó como uno de los fenómenos digitales más comentados, combinando el formato de convivencia con el entretenimiento, la exposición mediática de influencers, artistas y personalidades del espectáculo.

Con estas nuevas confirmaciones, la producción de Alofoke Media Group ha prometido superar las expectativas del público y posicionar a “La Casa de Alofoke 2” como el reality más explosivo del año.