Tegucigalpa.– La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras expresó este martes su preocupación ante las acciones anunciadas por el Ministerio Público que, según afirma, debilitan la autonomía de las autoridades electorales, e instó a garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones.

El pronunciamiento de la MOE/OEA, publicado en la red X, surge luego de que el fiscal general del Estado, Johel Zelaya, solicitara un antejuicio contra dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Además, una de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue acusada por la Fiscalía de “conspiración” contra el proceso electoral, a solo 25 días de las elecciones generales del 30 de noviembre.

A esto se suma la decisión del presidente del Parlamento, Luis Redondo, de instalar una Comisión Permanente, pese a que el Legislativo no sesiona desde hace más de dos meses.

Preocupación por la estabilidad democrática

Estos hechos han incrementado la incertidumbre política en uno de los países más pobres de Latinoamérica, donde el ambiente electoral se ha visto marcado por mensajes de odio entre líderes y activistas de los tres principales partidos, mientras escasean propuestas claras de gobierno.

La misión, encabezada por el excanciller de Paraguay Eladio Loizaga, recordó que la protección e integridad personal de los funcionarios electorales y sus familias es una condición necesaria para el desarrollo de un proceso democrático.

Llamado a instituciones y Fuerzas Armadas

El organismo pidió a las instituciones, especialmente a los órganos de justicia, garantizar la seguridad de los funcionarios electorales y evitar cualquier tipo de persecución derivada de su labor.

En su mensaje, la MOE/OEA advierte que cualquier acción que amenace la confianza ciudadana en la democracia debe cesar de inmediato y señala que ha observado actuaciones y declaraciones constantes que generan incertidumbre y afectan el proceso.

Asimismo, insta a todas las fuerzas políticas a mantener una postura constructiva en favor de la democracia hondureña y considera esencial la participación de las Fuerzas Armadas, como apoyo técnico al proceso electoral, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución.

Actualmente, los militares están bajo cuestionamientos por la supuesta injerencia del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, en temas exclusivos del CNE, aunque por ley la institución castrense debe custodiar y transportar material electoral.