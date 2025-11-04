Un herido por caída de vehículo en paso a desnivel de Pintura

SANTO DOMINGO OESTE.– Un accidente vehicular se registró la tarde de este martes 4 de noviembre de 2025 en el recién inaugurado paso a desnivel de Pintura, ubicado en la intersección de la avenida Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar.

Vehículo cae desde la estructura elevada



El hecho ocurrió alrededor de las 2:20 p. m., cuando un vehículo cayó desde la parte superior de la estructura hacia el nivel inferior de la vía, lo que dejó una persona herida, según reportes preliminares de testigos.

Quizas te interesa: Cámara de Cuentas y Poder Judicial firman acuerdo para fortalecer verificación de declaraciones juradas

Autoridades investigan el caso



Unidades de la DIGESETT y del Sistema 911 acudieron al lugar para asistir al lesionado, resguardar el área y dar inicio a las investigaciones que determinen las causas del incidente.