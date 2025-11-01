TORONTO AP.-Shohei Ohtani podría abrir el Juego 7 de la Serie Mundial el sábado. Tyler Glasnow podría lanzar en días consecutivos. Para el mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, la única certeza es que Yoshinobu Yamamoto no lanzará. ¿Aparte de eso?

“Todos estarán disponibles”, dijo Roberts.

Los Dodgers sobrevivieron a una emocionante novena entrada para vencer a los Azulejos de Toronto 3-1 en el Juego 6, forzando así el decisivo partido del sábado por la noche.

Se espera que Max Scherzer, tres veces ganador del Premio Cy Young y exjugador de los Dodgers, sea el abridor de los Azulejos .

Puedes leer: Dodgers ganan 3-1 ante Blue Jays de forma dramática y extienden Serie Mundial al Juego 7

Los planes de los Dodgers para el pitcheo son menos claros, pero sí incluyen al versátil Ohtani de alguna manera. Roberts dijo el jueves que consideraría usar a Ohtani como abridor o incluso como jardinero en el Juego 7, y mantuvo esa postura después del Juego 6.

“Creo que ahora mismo no hay una respuesta incorrecta”, dijo Roberts. “Sin duda formará parte del plan de lanzadores. Con Shohei podrían ser dos entradas, pero también podrían ser cuatro. Así que no estoy seguro de dónde lo vamos a ubicar. Primero tendremos que hablar con él para ver dónde se siente más cómodo”.

Si Ohtani entrara como relevista tras haber comenzado el juego como bateador designado, tendría que jugar en otra posición después de lanzar para poder permanecer en el partido. Los Dodgers perderían a su bateador designado.

Según las reglas de la MLB creadas para facilitar el estatus de doble función de Ohtani, Ohtani puede permanecer en el juego como bateador designado si comienza el juego como lanzador abridor.

Ohtani lanzó 93 lanzamientos en la derrota del miércoles por 6-2 en el Juego 4, permitiendo cuatro carreras y seis hits en seis entradas.

Ohtani nunca ha lanzado como relevista durante su carrera en las Grandes Ligas de Béisbol. Realizó algunas apariciones como relevista en Japón con los Hokkaido Nippon-Ham Fighters de la Liga del Pacífico, principalmente durante su temporada de novato en 2013.

Selló la victoria de Japón en la final del Clásico Mundial de Béisbol de 2023 contra Estados Unidos, ponchando a su entonces compañero de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, para el último out.

Por: IAN HARRISON