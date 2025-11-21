ONE alerta sobre falsos encuestadores que se hacen pasar por la institución

Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) advirtió este viernes que personas ajenas a la entidad están realizando supuestos trabajos de campo y consultas a través de redes sociales y medios digitales, utilizando de manera fraudulenta el nombre de la institución.

La ONE aclaró que la única operación estadística actualmente en desarrollo es el Registro de Oferta de Edificaciones (ROE), un levantamiento que se realiza exclusivamente en la zona urbana del Gran Santo Domingo desde el 14 de octubre hasta el 28 de noviembre de 2025.

Según la institución, todo el personal asignado al ROE está plenamente identificado, porta carnet institucional, uniformes oficiales —chalecos rojos y naranja, cascos blancos— y ha sido rigorosamente capacitado para garantizar un trabajo seguro y transparente en las comunidades visitadas.

Asimismo, informaron que los vehículos utilizados en este operativo también están rotulados con información institucional, como medida de seguridad adicional.

La entidad reiteró su compromiso con la seguridad de la población y la transparencia en los procesos estadísticos, exhortando a los ciudadanos a verificar cualquier información o sospecha a través de sus canales oficiales:

📞 (809) 682-7777 ext. 3636, 3839, 3632, 9009 y 3674

🌐 www.one.gob.do

🔵 Redes sociales verificadas: @ONE_