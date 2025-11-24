OpenAI anuncia una función en ChatGPT que crea una guía de compra adaptada al usuario

Nueva York.- OpenAI anunció este lunes una nueva función en ChatGPT llamada shopping research, diseñada para crear una guía de compra detallada y adaptada al usuario, con miras al Black Friday y la temporada navideña.

Shopping research en ChatGPT

La herramienta investiga a fondo en internet, revisa fuentes de calidad y se basa en conversaciones pasadas del usuario con ChatGPT para ofrecer «una guía de compra personalizada en minutos».

Esta función se activa cuando los usuarios plantean preguntas específicas como «busca la aspiradora más silenciosa» o «necesito un regalo para mi sobrina a la que le encanta el arte», según un comunicado de la empresa.Noticias relacionadas

Guía de compra personalizada

Los usuarios pueden explicar al chatbot el tipo de productos que buscan, y ChatGPT les pregunta sobre aspectos como presupuesto o características concretas. En base a estos datos, el sistema busca información actualizada precio, disponibilidad, reseñas e imágenes y ofrece distintas opciones.

Además, el consumidor puede personalizar la búsqueda en tiempo real marcando artículos como «no me interesa» o solicitando opciones «más similares».

Puedes leer: Canciller israelí acusa a Venezuela de ser «nexo» de Hizbulá, Hamás y hutíes en Sudamérica

De este modo, el usuario recibe una guía con «los mejores productos, las ventajas y desventajas y la información actualizada de minoristas confiables». La función está disponible desde hoy en dispositivos móviles y web para usuarios con planes Free, Go, Plus y Pro.

Los usuarios podrán acceder al sitio web del vendedor del producto que les interese y, en el futuro, comprar directamente a través de ChatGPT en comercios que participen en la función «Instant Checkout». OpenAI aclara que las conversaciones con ChatGPT «nunca se comparten» con los vendedores y que los resultados se basan en páginas públicas.

OpenAI anuncia su función

La herramienta utiliza una versión del modelo GPT5-mini, entrenada para tareas de compra como leer sitios confiables, citar fuentes y sintetizar información para generar investigaciones de productos de alta calidad.

Sin embargo, la empresa advierte que el modelo puede cometer errores en detalles como precio y disponibilidad, por lo que recomienda verificar la información en el sitio del vendedor.