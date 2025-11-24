OpenAI anuncia una función en ChatGPT que crea una guía de compra adaptada al usuario

A ChapGPT logo is seen on a monitor in West Chester, Pa., Wednesday, Dec. 6, 2023. Europe's yearslong efforts to draw up AI guardrails have been bogged down by the recent emergence of generative AI systems like OpenAI’s ChatGPT, which have dazzled the world with their ability to produce human-like work but raised fears about the risks they pose. (AP Photo/Matt Rourke)
Nueva York.- OpenAI anunció este lunes una nueva función en ChatGPT llamada shopping research, diseñada para crear una guía de compra detallada y adaptada al usuario, con miras al Black Friday y la temporada navideña.
Shopping research en ChatGPT
La herramienta investiga a fondo en internet, revisa fuentes de calidad y se basa en conversaciones pasadas del usuario con ChatGPT para ofrecer «una guía de compra personalizada en minutos».
Esta función se activa cuando los usuarios plantean preguntas específicas como «busca la aspiradora más silenciosa» o «necesito un regalo para mi sobrina a la que le encanta el arte», según un comunicado de la empresa.
Guía de compra personalizada
Los usuarios pueden explicar al chatbot el tipo de productos que buscan, y ChatGPT les pregunta sobre aspectos como presupuesto o características concretas. En base a estos datos, el sistema busca información actualizada precio, disponibilidad, reseñas e imágenes y ofrece distintas opciones.
Además, el consumidor puede personalizar la búsqueda en tiempo real marcando artículos como «no me interesa» o solicitando opciones «más similares».
De este modo, el usuario recibe una guía con «los mejores productos, las ventajas y desventajas y la información actualizada de minoristas confiables». La función está disponible desde hoy en dispositivos móviles y web para usuarios con planes Free, Go, Plus y Pro.
Los usuarios podrán acceder al sitio web del vendedor del producto que les interese y, en el futuro, comprar directamente a través de ChatGPT en comercios que participen en la función «Instant Checkout». OpenAI aclara que las conversaciones con ChatGPT «nunca se comparten» con los vendedores y que los resultados se basan en páginas públicas.
OpenAI anuncia su función
La herramienta utiliza una versión del modelo GPT5-mini, entrenada para tareas de compra como leer sitios confiables, citar fuentes y sintetizar información para generar investigaciones de productos de alta calidad.
Sin embargo, la empresa advierte que el modelo puede cometer errores en detalles como precio y disponibilidad, por lo que recomienda verificar la información en el sitio del vendedor.