Pedro Luis Cordero Espinal, quien tenía alerta de captura, fue arrestado por las autoridades por su presunta vinculación a una red de narcotráfico y lavado de activos relacionada con la denominada Operación Leopardo.

Santo Domingo.– Autoridades del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a Pedro Luis Cordero Espinal, señalado como presunto integrante de una estructura vinculada al tráfico internacional de drogas y al lavado de activos, relacionada con la Operación Leopardo.

El arresto se produjo durante un allanamiento en el sector Prado Oriental, en Santo Domingo Este, ejecutado por el procurador de corte Pedro Medina, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a equipos operativos de la DNCD.

De acuerdo con el informe oficial, durante labores de inteligencia y seguimiento, los agentes detectaron una camioneta Isuzu D-Max 4WD, color negro, cuyo conductor abandonó el vehículo y huyó al percatarse de la presencia de las autoridades.

El vehículo fue dejado en el parqueo de una estación de combustible en la autopista 6 de Noviembre, en el sector Engombe, próximo al peaje. Posteriormente fue trasladado a la sede de la DNCD para ser sometido a inspecciones con escáneres y equipos de rayos X.

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Evidencias ocupadas

Durante el allanamiento en el apartamento donde fue arrestado el imputado, ubicado en el segundo nivel de un edificio de cuatro plantas, los investigadores ocuparon diversas evidencias que presuntamente lo vinculan con actividades ilícitas.

Durante el allanamiento fueron ocupadas diferentes evidencias, incluyendo una caja de empaque, identificada como «GPS Anti-theft Terminator / Advanced Detector», descrita como detector avanzado de señales GPS, SPY y de monitoreo, una libreta de pasta dura que contiene anotaciones manuscritas con registros de transacciones económicas fechadas e identificadas bajo las categorías «Boat» (embarcación), «OIV» y «Pedro», en las que se consignan cantidades con sus respectivas fechas, totalizadas por períodos mensuales, abarcando registros desde febrero hasta agosto de 2025, con una meta o proyección inicial anotada en la primera página de $10,000,000 para el año 2025.

Igualmente, fue ocupada una billetera tipo portafolio de viaje, así como diferentes tipos de documentos, un carnet oficial a su nombre del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, un carnet de prensa, varios billetes de pesos colombianos, dólares estadounidenses, certificados de propiedad de vehículos y teléfonos celulares, además de tarjetas de crédito, entre otras evidencias.

Tras su arresto, Cordero Espinal fue trasladado a la sede de la DNCD, donde fue examinado por médicos de la institución.

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Vínculos con cargamentos en La Altagracia

Las autoridades sostienen que el imputado forma parte de la red vinculada al decomiso de 993 kilogramos de cocaína hallados en una embarcación de 32 pies de eslora con dos motores Yamaha de 300 HP, localizada en Cap Cana, provincia La Altagracia.

Por ese caso fueron arrestados Pablo José Rodríguez Irizarry, Carlos Javier Fuentes Torres y Rubén Darío Féliz Garo, quienes actualmente enfrentan procesos judiciales por narcotráfico y lavado de activos.

Asimismo, el detenido también es relacionado con el cargamento de 643 paquetes de cocaína incautados en la misma provincia durante el desarrollo de la Operación Leopardo.

Esta operación fue encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Altagracia, con cooperación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Por este expediente también fueron arrestados Daniela Amancio Olavarría, Rafael Torres Díaz, Wilson Rafael Inirio y Néstor Julio Rodríguez, quienes enfrentan cargos por narcotráfico y lavado de activos.

El Ministerio Público informó que Pedro Luis Cordero Espinal será sometido a la justicia en las próximas horas, donde se solicitará medida de coerción en su contra.