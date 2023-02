Oportunismo

Se puede disentir, pero jamás criticar a los senadores que por conciencia se oponen a las causales del aborto en la reforma del Código Penal.

Lo censurable sería si, como afirmó la senadora Ginette Bournigal, algunos votaron contra las excepciones para la interrupción del embarazo por miedo a perder votos.

Significa que las provincias y la sociedad están representados por legisladores oportunistas e irresponsables, que anteponen sus ambiciones personales por encima de su conciencia.

No hay ningún problema con estar a favor o en contra de las causales por convicción e incluso por credo religioso. Bournigal, (PRM-Puerto Plata) no solo ha dado un ejemplo de coherencia, sino que hace un aporte al denunciar a los colegas que no han vacilado en apartarse de sus principios para no perder votos.

No importa que no los haya identificado.