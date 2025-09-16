La oposición, liderada por la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no está dispuesta a ceder un ápice en sus ataques contra la política económica y social del Gobierno.

Mientras que el presidente Luis Abinader defiende su gestión y descalifica a sus detractores al tiempo que ha anunciado medidas tendentes a la transparencia.

Leonel Fernández y Danilo Medina, presidentes de la FP y el PLD, respectivamente, han llevado la voz cantante su embestida contra el Gobierno, alegando inexperiencia en el manejo de la cosa pública.

Puede leer: «Estas elecciones garantizan triunfo en el 2028», afirma Leonel

Las irregularidades detectadas en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) han sido aprovechadas por los opositores para despotricar contra las autoridades, acusándolas de ser la responsables principales de esa crisis.

La oposición intensifica ataques a la gestión de Luis Abinader por problemas económicos y sociales

Pero también, sus señalamientos antioficialismo han sido dirigidos al aumento de los apagones y de los alimentos que forman parte de la canasta familiar, así como a una supuesta corrupción administrativa.

Leonel Fernández

De su lado, Fernández deploró las denuncias de irregularidades surgidas en Senasa y recordó que fue la FP quien primero hizo la denuncia, pero en principio el Gobierno lo negó.

«En un primer momento se negó todo. Se dijo que era falso, que la Fuerza del Pueblo se había excedido en sus afirmaciones. Hoy se confirma que teníamos razón», expresó el exmandatario.

Esa declaración fue ofrecida el domingo tras ejercer su derecho al voto en las elecciones internas de su partido para escoger a los nuevos miembros de su Dirección Política.

Danilo Medina

Ese mismo día, pero de manera separada, Medina acusó al gobierno del presidente Luis Abinader de mentirle al pueblo dominicano al afirmar que dejará “un país mejor que el que recibió en el 2020”, al tiempo que lo acusó de no completar los hospitales iniciados durante sus gestiones (2012-2020).

El exmandatario llamó a las actuales autoridades a rescatar el Senasa, porque alegadamente está en un deterioro total.

Gobierno

El sábado pasado, Abinader dispuso que el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, Edward Guzmán, como en efecto ocurrió, entregar ante la Procuraduría General de la República un informe sobre graves irregularidades detectadas en Senasa.

Un día después, el mandatario reafirmó su compromiso con la transparencia y la integridad en la gestión pública al declarar.

“Tengo muchos amigos, pero no cómplices”, externó, tras precisar que en su administración no habrá espacio para la complicidad ni la impunidad.

El gobernante subrayó que la transparencia es innegociable y que cualquier persona involucrada en irregularidades deberá enfrentar las consecuencias, independientemente de su cercanía personal o política.