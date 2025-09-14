Santo Domingo.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) celebra este domingo sus elecciones internas para la reestructuración de la Dirección Política, proceso que su presidente Leonel Fernández, valora como la antesala del triunfo para los comicios del año 2028.

“Lo que se respira hoy aquí es la antesala del gran triunfo electoral que se va a producir en mayo de 2028. Eso ya se percibe, se siente; usted ve el entusiasmo porque han venido a votar los miembros de la dirección central”, afirmó Fernández tras ejercer su derecho al voto pasada las 11:30 de la mañana en la sede de la organización.

El exmandatario destacó que antes del mediodía ya había votado más del 50 % de los 2,041 delegados convocados, lo que a su juicio evidencia el “entusiasmo” de la militancia.

En el proceso fueron electos 10 nuevos miembros de la Dirección Política, que junto a tres ex officio y los 60 ratificados, completan 73 integrantes.

En la jornada también quedaron ratificados en sus cargos Leonel Fernández como presidente, Radhamés Jiménez como vicepresidente y Antonio Florián (Peñita) como secretario general.

La votación que inició a las 9:00 de la mañana concluirá a las 4:00 de la tarde.