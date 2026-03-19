OVIEDO, Pedernales.- Este municipio alberga una esperanza de crecimiento económico, poblacional y, sobre todo, la posibilidad de convertirse en la puerta de entrada de un turismo aéreo y espacial, tras el anuncio de la empresa aeroespacial LOUNCH ON DEMONLAND, que se instalará en la zona costera.

De acuerdo con lo expresado por Burton H. Catiedge, ex coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en este mismo año iniciará la megaobra espacial en esta comunidad de Oviedo.

La empresa, con base también en Estados Unidos y especializada en el desarrollo de puertos espaciales, operaciones de lanzamiento y sistemas regulatorios, aseguró ante la sociedad civil y autoridades de la provincia que en el último trimestre de este año arrancarán los trabajos.

Con casi una década de experiencia en la industria espacial, la compañía no solo traerá un marco de referencia en turismo espacial, sino también crecimiento económico y seguridad social.

Según explicó Catiedge, la economía espacial global está creciendo aceleradamente, impulsada por constelaciones satelitales. En ese contexto, citó ejemplos como Starlink, Project Kuiper y Telesat Lightspeed, que generan una demanda sin precedentes de servicios de lanzamiento.

Durante la primera visita de contacto con líderes de la región y la sociedad civil, el ejecutivo indicó que los puertos espaciales actuales, especialmente en Estados Unidos, operan cerca de su capacidad, lo que abre oportunidades para nuevas infraestructuras.

Asimismo, agradeció a la República Dominicana por abrir las puertas a un nuevo entorno de desarrollo y crecimiento económico en la región, donde observó que la comunidad deposita confianza y esperanza en el proyecto.

La exposición señala que la iniciativa busca ampliar la capacidad global de lanzamientos y posicionar al país dentro de la economía espacial.

De acuerdo con los datos ofrecidos, la empresa —de capital privado y alianzas estratégicas— contempla una inversión inicial de 600 millones de dólares, lo que, según los técnicos, proyecta generación energética, desalinización de agua, ingresos por licenciamiento y lanzamientos, además de servicios de mantenimiento y soporte satelital.

La información presentada a comunitarios, líderes y autoridades muestra un proyecto ambicioso que responde a las inquietudes de diversos sectores, según se expresó durante la asamblea sostenida con los principales ejecutivos de la empresa.

El proyecto también promete el desarrollo de talento local en el área aeroespacial y tecnología avanzada, el fortalecimiento del país como hub de innovación, la generación de aproximadamente 25,000 empleos y un importante impulso económico para Pedernales.

Una de las principales inquietudes planteadas por los líderes, encabezados por el director del distrito municipal (alcalde) Henrris García, fue el tema de los terrenos, ya que los propietarios residentes en la zona desean conocer la metodología que se utilizará para garantizar que sus predios y derechos no sean vulnerados. En ese sentido, no se ofrecieron detalles, por lo que la comunidad demanda transparencia para evitar conflictos en el ámbito laboral y empresarial.

En cuanto al tema medioambiental, los empresarios destacaron que la ubicación geográfica presenta condiciones favorables por tratarse de una zona costera de baja densidad poblacional.

De igual forma, aseguraron que el sistema de mitigación acústica no generará impactos significativos, ya que se basa en el uso de agua durante los lanzamientos. Además, reiteraron su compromiso con la realización de evaluaciones ambientales completas y el cumplimiento de las normativas vigentes.

INFRAESTRUCTURA (ENERGÍA Y AGUA)

Según el diseño del proyecto, este garantizará beneficios tangibles para el país y la región, al contemplar una planta híbrida de 200 MW que aportará a la red nacional, una planta de desalinización para la sostenibilidad operativa y una moderna infraestructura orientada al desarrollo regional a largo plazo.