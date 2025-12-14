Motocicleta donde viajaban el padre y su hijo en Manoguayabo

Los Alcarrizos.— Un padre murió y su hijo de 13 años resultó herido de bala tras ser atacados por desconocidos que intentaron despojarlos de su motocicleta, en un hecho ocurrido el sábado en la carretera del Batey Caballona, próximo al play de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste (SDO).

El director regional de la Policía Nacional en SDO, general Eduardo A. Escalante Alcántara, identificó a la víctima mortal como el mecánico Dani Daniel Tronillo, de 41 años. El menor herido es su hijo, cuyo nombre se omite por razones legales.

De acuerdo con el informe policial, Tronillo recibió un disparo por la espalda con salida en la región torácica, mientras que el adolescente fue herido de bala en el abdomen. Ambos fueron trasladados al hospital Dr. Vinicio Calventi, donde el padre falleció mientras recibía atenciones médicas. El menor permanece ingresado bajo observación.

Según la versión ofrecida por el adolescente a los investigadores del Departamento de Homicidios y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche, cuando se desplazaban en una motocicleta Bajaj Platina, color azul y negro.

Indicó que fueron interceptados por tres individuos que se movilizaban en dos motocicletas. Uno de los agresores, portando un arma de fuego, se desmontó y les advirtió: “esto es un atraco”. Al intentar escapar acelerando la motocicleta, los atacantes realizaron varios disparos, hiriendo mortalmente a su padre y alcanzándolo a él metros más adelante, donde cayó al pavimento.

Los agresores no lograron sustraer la motocicleta y huyeron del lugar. Las víctimas fueron auxiliadas por personas de la comunidad y trasladadas al centro de salud.

El general Escalante Alcántara informó que las investigaciones se encuentran avanzadas, con el objetivo de identificar y apresar a los responsables del hecho.