Santo Domingo.-El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que ha realizado adecuadamente los preparativos para la adopción del nuevo estándar de mensajería de pagos ISO20022 en el sistema financiero internacional.

Informó que se trata de un proceso global que impacta las transacciones internacionales desde este sábado.

La institución explicó que esta transición forma parte de los cambios que ha establecido la Corporación Swift, la red tecnológica que conecta a más de 11,000 instituciones financieras en todo el mundo, incluida la banca dominicana.

Swift, creada en 1973 en Bruselas como una cooperativa internacional, utiliza estándares que fueron diseñados por la Organización Internacional de Normalización (ISO) para garantizar que todas las entidades financieras puedan intercambiar instrucciones de pago a través de un lenguaje común.

Durante décadas, la plataforma ha operado con el estándar ISO15022, conocido como mensajería MT”, espacios diseñados para transacciones internas.

En el caso dominicano, el grupo es administrado por el propio BCRD, sirve de soporte para el funcionamiento del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR).

Por esa razón, aun cuando los pagos internacionales migrarán al nuevo estándar en noviembre de 2025, el LBTR continuará operando de manera temporal bajo ISO15022.

Swift ha otorgado un mayor plazo para que los grupos cerrados adapten sus sistemas, lo que permitirá una transición más ordenada.

El Banco Central indicó que tanto la institución como los intermediarios financieros del país ya están realizando las adecuaciones para cumplir con el calendario internacional.

Seguimiento

El BCRD recordó que, como supervisor y liquidador final del Sistema de Pago y Liquidación de Valores de la República Dominicana (Sipard), y en su rol de coordinador de la comunidad Swift del país, mantiene un seguimiento permanente al proceso de conversión junto a los representantes de la corporación.

La institución aseguró que estas labores garantizan la continuidad del servicio del LBTR y el adecuado flujo de pagos internacionales.