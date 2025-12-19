Panorama se esclarece para Serie del Caribe

Por el momento la situación del montaje de la Serie del Caribe 2026 está resuelta, al informarse que la nueva sede será Jalisco, Guadalajara, México.

La escogencia de esta nueva sede, no solo fue tomada para que las ligas de República Dominicana, Puerto Rico y México cambiaran su decisión de no participar, sino para que la liga de Venezuela pueda acudir, al ser la afectada tras retirarle la organización de la justa caribeña.

El presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, indicó que una de las intenciones con la escogencia de México es que Venezuela pueda participar.

“Es importante señalar que se escogió México por los compromisos que teníamos con todas las ligas, especialmente con Venezuela. Le envié una carta al presidente de la Liga de Venezuela donde realmente le explicaba eso”, explicó Puello Herrera.

Destacó que por el momento se espera que Venezuela confirme su participación, a raíz de lo sucedido.

Consideró como un reto el escoger una nueva sede, por el tiempo que resta para la celebración del clásico de béisbol caribeño.

“Es un reto por el tiempo. Pero ya estamos trabajando. Voy a mandar mi equipo de la Confederación desde ya a Guadalajara para que trabaje permanentemente en lo que sería la Serie del Caribe en su edición 68”, informó el alto dirigente deportivo regional.

Reveló que iba a ser imposible celebrar la Serie del Caribe 2026 en Venezuela con la ausencia de tres de los socios más importantes de la confederación.

Sobre el futuro de la entidad que dirige, indicó que esta marcha bien, sobre todo por la dinamización de la Serie del Caribe.