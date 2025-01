Panthera 7

La captura de las 9.8 toneladas de cocaína en el puerto multimodal Caucedo no deja de representar un triunfo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero lo cierto es que la investigación no ha despejado muchas interrogantes en torno al procedencia de la droga y los imputados en el trasiego.

Por la magnitud del cargamento se sospecha que en el expediente no están todos los que intervinieron en el transporte de la cocaína desde Colombia a República Dominicana. No se concibe que la estructura que transportó el cargamento no contara con algún tipo de protección en estamentos de poder. Algunos aspectos de la investigación parecen hasta novelados por el Ministerio Público.

En principio se pensó que se tenían atados todos los cabos, pero el curso de la pesquisa ha tejido muchas dudas en torno a un cargamento que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que había llegado desde su país.

No se tiene ni siquiera claro el papel que ha jugado la DEA de Estados Unidos en la investigación para por lo menos identificar a todos los involucrados en el caso del cargamento. Despejar las dudas es necesaria para afianzar la credibilidad.