Pantoja vence a Cibao FC y sigue líder del fútbol dominicano

Santo Domingo.- El club Atlético Pantoja venció 3-1, la víspera, a Cibao FC, con lo que se mantiene líder de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), en la jornada 9, en la que Salcedo también ganó su compromiso (1-0), mientras Jarabacoa y el Atlántico igualaron a dos goles.

Pantoja acumula 19 puntos, seguido por Salcedo FC y Cibao, que suman 18 unidades.

Leer también: Cibao FC vence a Salcedo es lider solitario del fútbol dominicano

La Universidad OYM marcha cuarto con doce puntos, mientras Atlántico, Moca y Jarabacoa le siguen los pasos con once unidades cada uno.

Delfines del Este es octavo con nueve puntos, mientras Atlético Vega Real marcha en la novena posición con un total de ocho.

Atlético San Cristóbal se ubica en el último peldaño, con solo dos puntos.