Santo Domingo- El Club Cibao FC se enfrentará el sábado 2 de mayo al Atlético Pantoja, en una de las dos semifinales que se disputarán en partidos de ida y vuelta, en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

El encuentro entre Cibao y Pantoja se disputará en el estadio Panamericano, en la sureña ciudad de San Cristóbal.

La otra semifinal enfrentará a Salcedo y Delfines del Este, que chocarán el domingo, 3 de marzo, en el estadio Domingo Polonia, donde los salcedenses jugarán de local.

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Los encuentros de vuelta se disputarán el sábado 9 y domingo, 10, de acuerdo al calendario dado a conocer por la dirección de la LDF.

Corona en poder de Cibao FC

Los ganadores de ambas rondas se enfrentarán en la final, para definir la corona, en poder de Cibao FC.

Delfines y Salcedo han sido dos de los equipos más sorprendentes del torneo, gracias a la combinación del talento joven de ambas canteras.

Ambos conjuntos han combinado la veteranía de jugadores locales y extranjeros con los juveniles llegados desde las canteras.