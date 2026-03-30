Santo Domingo. -El movimiento cívico Participación Ciudadana advirtió hoy que la mora judicial se mantiene en más de un 80% en los casos de presunta corrupción que se ventilan en los tribunales del país.

Leidy Blanco, vocera de Participación Ciudadana dijo que los casos de corrupción no hay ni una sentencia, porque en esa materia el sistema de administración de justicia está en franco retroceso, por aumento de la mora judicial.

“Que me digan una sentencia, una sola que sea ejemplarizadora en materia de corrupción, que permita hacer un mecanismo de prevención para los que entren a la función pública y no vayan a hacer más de lo mismo”, manifestó.

Blanco dijo que esa actuación permite que la gente vaya a la función pública a hacer lo mismo, porque no existe sistema de consecuencias.

La mora judicial en los casos de corrupción es un reto para el sistema dominicano

También puedes leer: Fiscal habría pedido un Rolex, un Mercedes y 200 mil dólares

“Hace lo mismo porque entiende que no va a pasar nada y eso es lamentablemente por producto de un Poder Judicial que no ha tenido una visión real de quiénes son las víctimas”, agregó.

Dio que la víctima siempre es el pueblo dominicano porque, que producto de la sustracción de los recursos recibe servicios precarios.

“Esa visión de quién es la víctima de la corrupción el Poder Judicial nunca la ha tenido, nunca la ha tenido porque siempre se ha visto el imputado como la víctima del proceso”, enfatizó.

Tribunal Constitucional

La vocera del movimiento Participación Ciudadana, Leidy Blanco, califica como un franco desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional la eliminación de las candidaturas independientes del sistema electoral dominicano.

“Cuando dice reglamentarlas para viabilizarlas ya está reconociendo la visión de que existe una candidatura independiente ligada al derecho de elegir y ser elegidos, que una visión integral y una visión de derecho, o sea, innata del ciudadano”, subrayó.

Blanco entiende que el Congreso Nacional ha hecho todo lo contrario, cuando presenta una propuesta en donde elimina la posibilidad de las candidaturas independientes.