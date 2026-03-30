Santo Domingo.– Por primera vez, la República Dominicana, a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, participo en la conferencia internacional NVIDIA GTC 2026, un paso que marca un avance significativo en el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, la inteligencia artificial y la seguridad ciudadana en el país.

El encuentro, celebrado en San José, California, permitió al país avanzar en la adopción de tecnologías de última generación, impulsando mejoras en la gestión de emergencias, la analítica avanzada y la interoperabilidad de los sistemas de respuesta, elementos clave para una atención más eficiente y oportuna a la población.

Esta participación se realizó con el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos en el país, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), como parte de una cooperación estratégica orientada al fortalecimiento de la seguridad hemisférica y el intercambio de conocimientos especializados.

Durante la conferencia, el director ejecutivo del Sistema 911, coronel Randolfo Rijo Gómez, ERD, junto a un equipo técnico, sostuvo reuniones de alto nivel con ejecutivos de NVIDIA, incluyendo a Calista Redmond, vicepresidenta de Iniciativas Globales de Inteligencia Artificial, lo que consolida alianzas para el desarrollo de soluciones innovadoras en el país.

Puedes leer: Cartera de crédito del sistema financiero RD supera los RD$2.3 billones; crece 9.5 % en 2025

Asimismo, esta iniciativa se enmarca en el acuerdo suscrito entre el Ministerio de la Presidencia y NVIDIA, con apoyo de infraestructuras como NAP Caribe, lo que posiciona a la República Dominicana con mayor acceso a procesamiento de datos de alto nivel y fortalece su infraestructura digital.

El Sistema 911 continúa así su proceso de modernización, integrando inteligencia artificial y herramientas tecnológicas avanzadas que lo consolidan como una de las plataformas de respuesta a emergencias más modernas de la región.

Con esta participación, el país reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, la protección ciudadana y la consolidación de un modelo de seguridad basado en datos y tecnología.