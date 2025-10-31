Ante la emergencia causada por el fenómeno atmosférico, el gobierno de la República Dominicana, en coordinación con la aerolínea Arajet.

El paso del Huracán Melissa, que tocó tierra en Jamaica como categoría 5, ha dejado una estela de destrucción y tragedia en la isla.

Ante la emergencia causada por el fenómeno atmosférico, el gobierno de la República Dominicana, en coordinación con la aerolínea Arajet, ha dispuesto vuelos humanitarios gratuitos para facilitar el retorno seguro de los ciudadanos dominicanos que se encuentran afectados en Jamaica.

Logística

El operativo de rescate iniciará este sábado 1 de noviembre a las 11:00 de la mañana desde el aeropuerto de Kingston, con destino a Santo Domingo.

Los primeros ciudadanos repatriados se espera que lleguen al Aeropuerto Internacional de Las Américas a la 1:30 de la tarde.

Cada solicitud de repatriación será evaluada individualmente por la Embajada de la República Dominicana en Jamaica para asegurar un proceso justo y ordenado.

Los afectados pueden contactar a la sede diplomática para información y asistencia de emergencia a través de los siguientes números.

📞 Teléfono Consular: +1 (876) 260-0649

📞 Teléfono Embajada: +1 (876) 633-7765

Compromiso

Victor Pacheco, CEO de Arajet, reafirmó el compromiso de la aerolínea de ofrecer auxilio a los afectados. Además del vuelo inaugural del sábado, se ha programado otro vuelo de asistencia para el martes.

Flexibilidad

Como medida adicional de apoyo, Arajet ha informado que los pasajeros afectados podrán reagendar sus vuelos desde y hacia Jamaica sin ningún costo adicional durante los próximos 15 días.

Paso de Melissa

Las autoridades jamaicanas confirmaron al menos cuatro víctimas mortales en el suroeste del país (Clarendon, Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland), siendo un suceso «profundamente lamentable».

Los daños materiales en las zonas afectadas son significativos, lo que ha motivado la respuesta internacional.