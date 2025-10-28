Actualidad Clima Noticias importante

¡Atención al viento y lluvia! Siga las recomendaciones ante paso indirecto huracán Melissa

Impacto indirecto del huracán Melissa.

El país permanece bajo el impacto indirecto del huracán Melissa, lo que mantiene activas medidas de precaución en varias provincias debido a las lluvias, tronadas y ráfagas de viento, según informa este martes el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

El poderoso huracán categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 280 km/h, se ubica en 17.2°N, 78.3°O, a unos 180 km al oeste/suroeste de Kingston (Jamaica), moviéndose hacia el nor/noreste a 7 km/h.

Su avance sigue generando amplia nubosidad que impacta indirectamente al país, manteniendo los riesgos de inundaciones y deslizamientos.

Niveles de Vigilancia Activos

Alertas verde

 Hato Mayor

El Seibo

Monte Plata

Elías Piña

  San Pedro de Macorís

La Romana

Santo Domingo y D. N.

San Cristóbal

Monseñor Nouel

Amarilla  (8 Provincias):

San José de Ocoa              

Independencia   

Pedernales         

Barahona            

San Juan              

Baoruco               

Azua

Peravia

Recomendación Marítima

Costa Caribeña (Cabo Beata a Punta Salinas): Se mantiene la recomendación crítica para embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas de permanecer en puerto por viento y olas peligrosas.

