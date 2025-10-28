El país permanece bajo el impacto indirecto del huracán Melissa, lo que mantiene activas medidas de precaución en varias provincias debido a las lluvias, tronadas y ráfagas de viento, según informa este martes el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

El poderoso huracán categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 280 km/h, se ubica en 17.2°N, 78.3°O, a unos 180 km al oeste/suroeste de Kingston (Jamaica), moviéndose hacia el nor/noreste a 7 km/h.

Su avance sigue generando amplia nubosidad que impacta indirectamente al país, manteniendo los riesgos de inundaciones y deslizamientos.

Niveles de Vigilancia Activos

Alertas verde

Hato Mayor

El Seibo

Monte Plata

Elías Piña

San Pedro de Macorís

La Romana

Santo Domingo y D. N.

San Cristóbal

Monseñor Nouel

Amarilla (8 Provincias):

San José de Ocoa

Independencia

Pedernales

Barahona

San Juan

Baoruco

Azua

Peravia

Recomendación Marítima

Costa Caribeña (Cabo Beata a Punta Salinas): Se mantiene la recomendación crítica para embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas de permanecer en puerto por viento y olas peligrosas.