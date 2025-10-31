Pedernales. – Los comerciantes que realizan intercambio comercial con Haití a través del punto fronterizo de Pedernales manifestaron su profunda preocupación por las pérdidas económicas que enfrentan debido a la paralización de las actividades con la vecina nación.

Según explicaron, la ausencia del mercado binacional mantiene a los comerciantes dominicanos y a los compradores haitianos “hablando solos”, sin poder concretar transacciones que históricamente han sostenido la economía local.

A la situación se suma el impacto del fenómeno atmosférico Melissa, que dificultó durante días el tránsito terrestre y marítimo entre ambos países, limitando el acceso de los ciudadanos de Anse-à-Pitres (Haití) a territorio dominicano. Los pocos haitianos que intentan cruzar para abastecerse enfrentan, según denuncian los comerciantes, restricciones y controles estrictos que los obligan a permanecer en su lado de la frontera.

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades dominicanas para que se adopte una postura más flexible y humanitaria, que permita restablecer el comercio fronterizo y garantizar el sustento de cientos de familias.

“Llevamos más de tres semanas sin poder vender ni quince mil pesos, cuando normalmente un día de mercado nos deja entre un millón setecientos mil y dos millones de pesos”, expresó uno de los comerciantes consultados.

Los negociantes insisten en que la reapertura del mercado binacional es esencial para la estabilidad económica de Pedernales y para la convivencia pacífica y solidaria entre ambos pueblos.