SANTO DOMINGO. Al menos seis personas se encuentran bajo arresto tras ser interrogadas ayer por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en relación con un presunto fraude que supera los $12$ mil millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Según confirmaron los abogados Miguel Valerio, Jaime Caonabo Terrero, Claudio Stephen y Marcelino Vargas, entre los detenidos figuran el exdirector de Senasa, Santiago Hazim; el doctor Francisco Iván Minaya, actual Gerente de la misma institución y Gustavo Messina, exgerente financiero del Senasa entre el 2020 y septiembre del 2024. También se reportó anoche la detención de una estudiante de medicina y suplidora del Senasa; y del empresario Eduardo Read Estrella.

El exfuncionario Santiago Hazim llegó a la sede de la Procuraduría pasadas las 5:00 de la tarde, acompañado de su abogado, Miguel Valerio. Tras un interrogatorio de aproximadamente cinco horas, Hazim quedó detenido y fue trasladado a la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hazim había sido requerido por el órgano persecutor desde el jueves. La detención del doctor Minaya fue confirmada por su representante legal, Jaime Terrero.

Mientras que Messina fue arrestado alrededor de las 9:00 de la noche y su abogado Claudio Stephen señaló que su cliente se puso a disposición del Ministerio Público desde que tuvo conocimiento de la investigación en la entidad de salud.

El abogado Marcelino Vargas, dijo que su cliente, una estudiante de medicina y suplidora del Senasa, fue detenida anoche durante un allanamiento en su local en el sector San Gerónimo.

Este conjunto de detenciones marca un avance significativo en la investigación que lleva a cabo la PEPCA, bajo la dirección de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público oficialice los motivos de los arrestos y presente las solicitudes formales de medidas de coerción ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.