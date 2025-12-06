SANTO DOMINGO.– El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, quedó formalmente arrestado este sábado tras ser entrevistado por fiscales en la Procuraduría General de la República, según confirmó su abogado, Miguel Valerio.

A su salida del edificio, Valerio informó que el Ministerio Público presentará la solicitud de medida de coerción “dentro de las próximas 48 horas”, momento en el que la defensa fijará una posición.

“El señor Hazim fue arrestado. Estamos a la espera de la medida de coerción, y en ese escenario hablaremos”, declaró.

El abogado evitó ofrecer detalles sobre los cargos alegando que será la solicitud de coerción la que precisará las imputaciones vinculadas a la investigación sobre presuntas irregularidades administrativas en Senasa. Tampoco comentó sobre la situación de otros posibles implicados.

Quizas te interese: Corrupción Senasa: MP continúa interrogación a Santiago Hazim y Eduardo Read por irregularidades

Valerio indicó que el exfuncionario fue entrevistado por el Ministerio Público y aportó “respuestas fehacientes” sobre los puntos investigados. Agregó que la defensa se mantiene “a disposición de la justicia”.

Aunque no confirmó la hora exacta, el abogado señaló que Hazim podría ser trasladado esta misma noche a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, siguiendo las disposiciones del Ministerio Público.