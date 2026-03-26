Peralta, Sánchez y Soriano al montículo: Buscan el triunfo

Tras un emocionante Clásico Mundial de Béisbol que nos ha dado el impulso necesario, estamos listos para embarcarnos en una temporada de 162 juegos, que comenzó oficialmente el miércoles con una aplastante victoria de los Yankees sobre los Giants.

Este jueves se disputarán 11 juegos, entre los que destacan el partido entre los Mets y los Piraes, donde Paul Skenes y Freddy Peralta se verán las caras desde la lomita.

Esta será la tercera apertura consecutiva de Peralta en el Día Inaugural y la primera con los Mets tras el intercambio que lo llevó de Milwaukee a Nueva York.

Skenes hará su segunda apertura en el Día Inaugural tras ganar el Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2025 y ayudar a la selección de Estados Unidos a obtener el segundo lugar en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Rangers vs. Phillies

Nathan Eovaldi (TEX) vs. Cristopher Sánchez (PHI).

Sánchez será el abridor de los Phillies por primera vez en su carrera, luego de que el zurdo dominara y terminara en segundo lugar en la votación del Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2025. Sánchez es el primer latino en abrir un Día Inaugural para los Phillies desde Omar Daal en 2001.

Este será el sexto Día Inaugural de la carrera de Eovaldi y su tercer Día Inaugural consecutivo con los Rangers.

Angels vs. Astros

José Soriano (LAA) contra Hunter Brown (HOU).

Soriano recibirá su primera nominación en el Día Inaugural tras establecer récords personales en aperturas (31), entradas (169) y WAR (3.0, según FanGraphs) la temporada pasada.

Tras terminar tercero en la votación del Premio Cy Young de la Liga Americana la temporada pasada, Brown tendrá su primera oportunidad en el Día Inaugural, lo que también se vio favorecido por la salida de Framber Valdez en la agencia libre.

Por: Brent Maguire y Shanthi Sepe-Chepuru

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