Un año más del asesinato del periodista Orlando Martínez

El periodista Orlando Martínez Howley nació en el municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan, República Dominicana, el 23 de septiembre de 1944.

República Dominicana recordó al periodista Orlando Martínez Howley al cumplirse 51 años de su vil asesinato, ocurrido el 17 de marzo de 1975, un crimen considerado de Estado durante los 12 años del sangriento período vivido por el gobierno de Joaquín Balaguer.

El hecho fue recordado con varias actividades organizadas por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), donde el presidente Luis Pérez Nova pronunció un discurso sobre la valentía periodística y la responsabilidad ética con la expresión del pensamiento y la verdad sin importar su costo.

«Esta fecha no puede ser pasada por alto, enfrentamos la historia que nos exige una ética intachable, pensar diferente era un peligro en la época dictatorial en la que vivió Orlando Martínez Howley, pero eso no lo detuvo porque ninguna bala puede silenciar la verdad».

Luego depositaron una ofrenda floral en el lugar donde fue muerto el periodista, en la calle Cristóbal de Llerena esquina José Contreras, en la Zona Universitaria.

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Asimismo, se inició una caminata que partió desde el local de la Alianza Francesa, en el sector la Feria, hasta llegar a la sede central del CDP, en el Centro de los Héroes, con la participación de periodistas de diferentes medios de comunicación que llevaron una flor para depositarla frente al busto de Martínez Howley.

En ese mismo orden, el ingeniero Sergio Martínez Howley habló en nombre de la familia y agradeció como cada año al Colegio Dominicano de Periodistas por siempre ser parte del acto de recordación de la memoria de un hombre que luchó por las libertades.

Indicó que su hermano, siempre estuvo orientado a la soberanía y que fue callado por querer un país más democrático, participativo y por la defensa de los derechos humanos.

El director de la revista Ahora hacia fuertes críticas, a través de su columna «Microscopio», la más leída de la época, ya que constantemente publicaba los crímenes y la corrupción dentro del régimen balaguerista y el Ejército, contra los actos de intolerancia de la cúpula militar del gobierno de los doce años de Joaquín Balaguer (1966-1978).

Uno de sus últimos artículos defendió los derechos de autor del artista Silvano Lora. En una sumaria del juez de la Instrucción Juan Miguel Castillo Pantaleón fueron acusados del crimen los generales Salvador Lluberes Montás, Joaquín Pou Castro, Isidoro Martínez, el exsargento Mariano Durán Cabrera y los civiles Rafael Lluberes Ricart y Luis Emilio de la Rosa.

Del grupo, sólo fueron condenados a 30 años de prisión por la jueza de la Décima Cámara Penal, Katia Miguelina Jiménez, los exmilitares Joaquín Pou Castro, Rafael Lluberes Ricart, Mariano Durán Cabrera y el civil Emilio de la Rosa.

Orlando Martínez Howley logró una destacada reputación profesional como miembro del Partido Comunista Dominicano (PCD).

A Joaquín Balaguer se le atribuye no haber denunciado a los responsables de la muerte del comunicador, dejando en blanco una página en su libro «Memorias de un cortesano de la era de Trujillo», en la que supuestamente se daría a conocer la verdad sobre el crimen años después de su muerte, en el 2002, la página aún permanece en blanco.

El periodista Orlando Martínez Howley nació en Las Matas de Farfán, República Dominicana, el 23 de septiembre de 1944. Fueron sus padres: Luis Mariano Martínez y Adriana Howley, quienes procrearon cinco hijos: Orlando, Bélgica, Túcides, Nelson y Sergio Martínez Howley.

Se graduó de licenciado en Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Su madre persistió en presionar al gobierno para que se abriera el caso de su hijo Orlando.

Por otra parte, el presidente Luis Abinader firmó el decreto número 160-26, un día antes de conmemorase el 51 aniversario del asesinato de Martínez Howley, mediante el cual quedó designado con el nombre del comunicador el edificio corporativo del Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones (Indotel), en la avenida 27 de Febrero, número 323.

El mandatario también lo condecoró con la Orden del Mérito Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de caballero.