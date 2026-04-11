El padre de la joven expresó su profundo pesar ante la tragedia, describiéndola como una joven cariñosa y llena de vida.

Santiago.– En medio de un ambiente de profunda tristeza, impotencia y consternación, son velan este sábado los restos de la joven Keyriana Jiménez Rodríguez, de 18 años, quien fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental en Queens, Nueva York.

La víctima, oriunda del sector Villa Liberación, en La Otra Banda, Santiago, había emigrado a Estados Unidos junto a su madre en el año 2012.

El hecho ocurrió la madrugada del miércoles primero de abril, en un apartamento ubicado en la calle 84, en el sector de Jackson Heights, donde, según informes policiales, la pareja sostuvo una acalorada discusión.

En la escena también fue encontrado el presunto agresor, un joven de 20 años, con una herida de bala en la cabeza, en circunstancias que aún investigan las autoridades.

El padre de la joeven a quien velan, Keyrianna, expresó su profundo pesar ante la tragedia, describiéndola como una joven cariñosa y llena de vida.

A la funeraria han acudido familiares, amigos y allegados, quienes se muestran visiblemente afectados por la tragedia que enluta a esta familia santiaguera.

En medio del dolor, los parientes de la joven hicieron un llamado a la sociedad a reflexionar sobre la violencia en las relaciones de pareja ya buscar ayuda a tiempo para evitar hechos lamentables.