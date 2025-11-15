El Movimiento Matrimonio Feliz considera que es tipo de manifestaciones atentan y socavan los principios éticos y morales que deben regir la convivencia y el respeto entre los ciudadanos, especialmente en lo relativo a la protección de la niñez y la juventud, quienes son los más vulnerables.

A través de una carta solicita al Ministerio de Cultura intervenir el programa «La casa de Alofoke 2», alegando que las «expresiones, mensajes y dinámicas públicas resultan contrarias a los valores éticos, morales y familiares».

Este movimiento, que dice promover y defender los valores cristianos, aseguró que el contenido de «La casa de Alofoke» proyecta modelos negativos a la juventud dominicana y afecta la formación moral y espiritual de la sociedad.

«Consideramos que este tipo de manifestaciones atentan y socavan los principios éticos y morales que deben regir la convivencia y el respeto entre los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a la protección de la niñez y la juventud, quienes son los más vulnerables ante estos mensajes destructivos», dice parte de la misiva.

Por esta razón pidieron a las autoridades «tomar las medidas necesarias» para suspender o regular contenidos como «La casa de Alofoke».