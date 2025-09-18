La Casa de Alofoke 2: Descubre su nuevo gran premio y las novedades que traerá

La Casa de Alofoke 2 tendrá como gran premio la suma de 4 millones de pesos dominicanos para el ganador del primer lugar.

El productor del reality show, Santiago Matías “Alofoke”, reveló el miércoles durante la transmisión en vivo de Alofoke Radio Show que el monto será un premio único entregado en cheque certificado.

En la primera temporada de La Casa de Alofoke, Crusita se alzó con el primer lugar con una Jeepeta Mercedes-Benz del año y 1 millón de pesos dominicanos.

En cambio, La Gigi ganó una Jeepeta Mercedes-Benz, mientras que Luise y Karola, quienes alcanzaron el tercer y cuarto lugar respectivamente, recibieron una Jeepeta Changan cada uno.

La segunda entrega tiene previsto llevarse a cabo desde el próximo 20 de octubre hasta el 27 de noviembre a través de una transmisión en vivo ininterrumpida por YouTube.

El creador de contenido Carlos Montesquieu es hasta el momento uno de los participantes confirmados para la segunda temporada.

Novedades

Alofoke informó que la casa se va a rediseñar para hacerla más amplia y la producción contará con mejores técnicas, nuevas dinámicas y modificaciones.

De 16 concursantes que se habían anunciado para la nueva entrega, se amplió a 20 los participantes que convivirán bajo un mismo techo.

Entre las nuevas medidas anunciadas se encuentra: la eliminación de cuadernos, se establecerá un tope de patrocinadores, se eliminarán las visitas y los regalos, mientras que las fiestas se celebrarán en otro espacio.

Anunció que se creará el “uki uki room” un espacio destinado para los participantes que deseen tener un encuentro más íntimo y privado, con la condición de que solo se podrá utilizar en horas de la madrugada.

¿Participará Gracie Bon?

En redes sociales se menciona que la modelo panameña Gracie Bon posiblemente forme parte de los habitantes a raíz de un comentario de Santiago Matías en el que sin mencionar nombre, describió el perfil de una de las candidatas destacando que “posee glúteos grandes”.

Luego de, Gracie Bon avivó las especulaciones al publicar una historia de Instagram con emojis de una casa y ojitos con un signo de interrogación, emoticones que fueron interpretados en alusión de La Casa de Alofoke.

Además, compartió un video donde manifiesta sus deseos de visitar el país caribeño. “Se me está antojando un República Dominicana. Se me antoja un mangú con carne y cebolla arriba. Se me antoja un plan así una playita en Las Terrenas o irme a un teteo en Santo Domingo”.