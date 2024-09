Pimentel afirma no aceptó ni pagó los útiles dañados

La exministra de Educación, Josefina Pimentel, aseguró que no aceptó ni pagó útiles escolares de mala calidad, contrario a la denuncia en esa dirección de Víctor Castro, director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

Según la dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), en la gestión 2012-2013 no se hizo recepción satisfactoria de los zapatos, de las mochilas ni de otros productos de mala calidad.

El pasado sábado, Castro afirmó en 2012 Educación durante la gestión de Pimentel adquirió 150 mil pares de zapatos valorados en 40,121, 310,431 de pesos; 74,431 pantalones, con un costo de 23,222,472 y 1,410 mochilas en las que se invirtieron 899,811.00, productos que aseguró estaban dañados y por tanto no se utilizaron.

«Nuestra responsabilidad fue abrir la licitación, adjudicarla, recibir las muestras y rechazarlas porque no cumplían con las especificaciones técnicas planteadas. Yo hice el proceso de licitación, pero no autoricé la recepción definitiva de esos materiales, porque no cumplían con las especificaciones y la calidad requerida, señaló Pimentel durante un despacho de prensa.

La titular de la secretaría de educación de la FP recordó que el 21 de marzo de 2013 se celebró una reunión con representantes del Ministerio de Educación (Minerd) y compañías adjudicatarias de zapatos y mochilas, en relación a la licitación ME-LNP-10-2012-GD y que se les informó a éstas que las entradas emitidas por el almacén eran provisionales y que solo se convertirían en definitivas tras la evaluación técnica de los bienes, si era positiva, conforme a lo contratado.

“Se les indicó a las empresas que en la evaluación se determinó que los zapatos incumplían con los requisitos del documento de licitación, ya que los materiales no se ajustaban a los requerimientos. Se les recordó que el objetivo era que el Ministerio recibiera lo que compró conforme al contrato”, detalló Pimentel.

Alexis

Asimismo, el abogado de Alexis Medina, principal imputado de caso de corrupción “Antipulpo”, rechazó que la empresa Laugama, la cual adquirió los útiles escolares dañados, sea propiedad de Alexis Medina, como expresara Víctor Castro.

Richard Martínez Amparo no ha suplido utensilios al Minerd, pero que además, no tiene ningún tipo de vinculo con la empresa Laugama.