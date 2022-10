Pina a Don Omar: «El dinero que no pudimos generar en Kingdom, lo multiplicamos por 100 en Legendaddy»

El empresario artístico Rafael (Raphy) Pina anunció este lunes que responderá a la versión contada recientemente por el reguetonero Don Omar sobre los acontecimientos durante la gira The Kingdom, en el año 2015, la cual produjo.

“Las respuestas de Kingdom te las dejare saber hoy Lunes a las 7:00 pm por mi canal de youtube, Lo demás de tu historia también la tengo pero te daré nuevamente la oportunidad de que empieces a defender lo indefendible primero”, manifestó Pina en su cuenta de Instagram, quien a pesar de estar preso, de manera periódica se dirige a sus seguidores a través de sus redes y con previo consentimiento de las autoridades.

En un escrito dirigido a “Querido WIIL LAND”, la pareja de Natti Natasha expresó que sabía que el interprete de “Pobre diabla” esperaría el momento perfecto para distraer el “rotundo y digno” éxito de “The Boss”, quien se encuentra en su gira de despedida.

“Sabía que como es tu modus operandi dentro de tu “mente”, ibas a esperar el momento “perfecto», para mal intencionadamente, distraer el rotundo y digno éxito que le rodea a Daddy Yankee en su retiro, y que su «cómplice» se encuentra bajo las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones fantasiosas que acabas de distribuir”, dijo al referirise a las recientes entrevistas concedidas por Don Omar, luego de estar retirado de la palestra pública.

“Yo solo espero un pequeño rato para volver a mi felicidad, porque me queda toda una vida perfecta por delante con el favor de DIOS; a ti te queda confesarte con ÉL para que dejes ya la nube gris que te rodea y camines en el sol”, agregó.

En la publicación, acompañada por una foto de ambos, Pina también manifestó que gracias a Don Omar se mantiene trabajando desde el 2016 “con EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS, y desde la lejanía disfrutándome su RETIRO DIGNO, el cual lo concluirá en la Tierra, el cual VIVE y LO VIO CRECER, PUERTO RICO. Donde se convirtió no en un REY, sino en una LEYENDA”.

Se recuerda que el pasado 6 de octubre fue publicada una entrevista que Don Omar concedió al Dj y productor musical panameño, Rodney Sebastian Clark Donalds, más conocido como El Chombo, donde narró que, desde la planificación de la gira junto a Daddy Yankee y en el transcurso de la misma pasaron una serie de sucesos que incluyeron compra de la portada de un periódico importante en Puerto Rico dando la victoria a su colega musical en apenas la primera presentación y un boicot a la hora de su presentación en Las Vegas, por lo que se retiró de la gira.

Daddy Yankee

Las declaraciones de «El rey» salen cinco meses despues de que Daddy Yankee concediera lo que definió «la última entrevista», dada a Molusco para su canal de Youtube, donde el artista se refirió a la enemistad que por años existe entre ambos boricuas.

En ese momento, al ser cuestionado sobre su conocida rivalidad con Don Omar, el “Big Boss” sostuvo que aunque tuvieron sus problemas causados por diferencias profesionales, dejó todo resentimiento en el año 2015, año en que, tras nueve funciones, la gira se canceló por abandono de parte del intérprete de «Danza kuduro», sin que hasta la fecha, conozca los motivos, dijo,

“Todo estaba bien y de repente durante uno de los conciertos, Don Omar se salió de la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero cuando tomó la decisión. Si me preguntas si volvería a trabajar con él, la respuesta es no. No, puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque él no puede correr el riesgo de perder tanto dinero”, explicó.

Pese a que fue un momento duro, «El Cangri» reconoció que, “fue una guerra que quedó en 2015 y hoy no tengo rencor hacia él”.