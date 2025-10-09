«Ella y Yo» de Aventura y Don Omar entre las mejores 250 canciones del siglo XXI

La revista estadounidense Rolling Stone publicó su lista de las 250 mejores canciones del siglo XXI hasta la fecha, un listado en el que el talento latino dejó una huella significativa.

El primer lugar lo ocupa Missy Elliott con su emblemático tema “Get Ur Freak On” (2001), seguido por “Maps” (2003) de la banda Yeah Yeah Yeahs, y en tercer puesto, el éxito “Crazy in Love” (2003) de Beyoncé junto a Jay-Z.

Los artistas latinos lograron posicionar más de una decena de temas entre los más influyentes de los últimos 25 años.

Entre ellos se encuentran Bad Bunny, Karol G, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Shakira, J Balvin, Rauw Alejandro, Wisin & Yandel, Peso Pluma, Calle 13, Ivy Queen, Natalia Lafourcade, Los Tigres del Norte, Ñengo Flow, Jowell & Randy y Tego Calderón.

Entre estos reconocimientos está el tema “Ella y Yo” (2005), la icónica colaboración entre Don Omar y la agrupación dominicana Aventura, que fusionó la bachata con el reguetón en una historia de infidelidad entre amigos.

La revista describe la canción como “una telenovela cautivadora y sórdida disfrazada de éxito de cuatro minutos”, resaltando la química entre la voz melódica de Romeo Santos y el tono grave y confesional de Don Omar.

La historia detrás de «Ella y Yo»

En una entrevista con GQ México y Latinoamérica, Don Omar reveló que la idea nació poco después de mudarse a Nueva York, cuando conoció a los cuatro miembros de Aventura (Romeo, Henry, Max y Lenny Santos), quienes en ese momento eran poco conocidos fuera de República Dominicana.

El intérprete contó que, tras escuchar la base musical, pidió un momento para desarrollar una idea que ya tenía en mente, y que “el coro salió solo”.