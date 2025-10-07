El merengue, la bachata y el dembow se han dejado sentir en el inicio de la Serie Divisional de las Grandes Ligas, con la producción que están teniendo varios jugadores dominicanos en los playoffs

Esta es la época donde los niños se separan de los hombres en Las Mayores y donde un grupo de quisqueyanos están demostrando que están hechos para lidiar y disfrutar la tensión y presión que se vive en los playoffs, causando estragos.

El sabor criollo lo están poniendo con sus maderos Vladimir Guerrero Jr., Jorge Polanco, Julio Rodríguez y Teóscar Hernández con sus maderos.

Guerrero Jr. ha aplicado la frase “borrón y cuenta nueva” en esta postemporada con los Azulejos de Toronto, para dejar atrás los altibajos que tuvo durante la regular.

Vladdy, en los dos primeros partidos de la Serie Divisional contra Nueva York, se ha convertido en un mata Yankees, no tan solo por sus dos cuadrangulares conectados, si no porque en 10 turnos que ha tomado, ha disparado 6 imparables registrando una línea ofensiva de .667 de bateo, .600 de porcentaje de embasarse y Slugging de 1.333.

Vladdy es uno de los responsables de que Toronto esté sobre anotando 23-8 a los Yankees en esta serie para tenerla 2-0.

Lo más impresionante es la forma en que el inicialista de los Azulejos está disfrutando cada momento de estos playoffs.

La única dificultad que enfrenta el equipo canadiense es que a pesar de estar delante, se están enfrentando a un místico equipo que sabe cómo salir de abajo cuando se ve en aprietos y que no se da por vencido hasta que no se le hace el último out.

J-Rod y Polanco

En la otra Serie Divisional de la Liga Americana, Jorge Polanco y Julio Rodríguez están haciendo lo que les corresponde para llevar a los Marineros de Seattle a la Serie de Campeonato, pero primero deben pasar la prueba que enfrentan contra los Tigres de Detroit.

El pasado domingo, Polanco se convirtió en el cuarto jugador de la franquicia de los Marineros en conectar dos jonrones en una Serie Divisional.

Dichos batazos sirvieron como colchón para que Seattle igualara la serie a un triunfo bando.

Aunque sin dudas, el batazo que puso a gozar a todos fue el conectado Rodríguez en el segundo partido de la serie para tomar delantera ante los Tigres.

En esta serie batea .444, porcentaje de embasarse .444 y Slugging .889, producto de cuatro indiscutibles en nueve turnos, incluyendo un jonrón y un doble. Ha remolcado 3 vueltas.

El chino

Desde la pasada postemporada, Teóscar se ha convertido en un hombre clutch para los Dodgers y este año no ha sido la diferencia, siendo una muestra lo que hizo el pasado sábado cuando pegó un jonrón de tres carreras para que los angelinos tomaran la delantera de la serie.

En los presentes playoffs, el nativo de Bonao ha despachado 3 aldabonazos y ha producido la misma cantidad de carreras.

A la altura

Vladimir Guerrero Jr. ha demostrado estar a la altura de las expectativas durante los dos primeros partidos de esta serie. Ha remolcado 6 vueltas, haciendo valer su extensión de contrato de 500 millones de dólares por 14 años con Toronto.