Santo Domingo.- El exsenador y titular agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, afirmó que las declaraciones del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sobre una supuesta reducción de la subalimentación en el país no reflejan la realidad económica ni productiva que vive la población dominicana.

El dirigente político rechazó la afirmación oficial de que “la subalimentación ha disminuido en 5.1%, al pasar supuestamente de 8.7% a 3.6% a mediados del año pasado”, y aseguró que los indicadores económicos y agrícolas apuntan en sentido contrario.

Producción en caída y aumento de importaciones

Sánchez Roa sostuvo que la situación alimentaria se ha deteriorado debido a la disminución de la producción nacional, el encarecimiento de los alimentos y el estancamiento salarial, factores que han reducido la capacidad de compra y el consumo per cápita.

Indicó que durante los 67 meses del actual gobierno el país ha importado US$26,521.4 millones en alimentos, equivalentes a unos RD$844.4 millones diarios, lo que evidencia una creciente dependencia externa para suplir la demanda interna.

“Si la producción nacional disminuyó y los precios al consumidor han aumentado de forma escandalosa, con salarios estancados, es matemáticamente imposible que la subalimentación haya bajado”, sentenció.

El exadministrador del Banco Agrícola aseguró que la subalimentación aumentó a 9.8% como resultado del abandono al sector productivo, el maltrato a los agrónomos y la politización de ayudas sociales que debieron dirigirse a los más pobres.

Precios en alza y menor consumo de alimentos básicos

El exsenador explicó que el indicador de subalimentación mide la insuficiencia habitual de alimentos necesarios para sostener una vida activa y saludable, por lo que considera contradictorio afirmar que ha disminuido cuando el consumo ha bajado.

Señaló que datos oficiales reflejan una caída en el consumo de productos básicos. El arroz pasó de 144.5 libras anuales por persona en 2021 a 122.3 libras en 2024 y 122.4 en 2025. Situación similar ocurre con habichuelas, carne y plátano, cuyos precios se han duplicado respecto a 2020.

También advirtió sobre crisis productivas en rubros clave como arroz, habichuelas, plátanos, pollo, carne de res y yuca, lo que ha obligado a duplicar las importaciones entre 2020 y 2025.

Sánchez Roa cuestionó además los datos utilizados en informes internacionales y señaló que “los mismos datos oficiales contradicen la afirmación del ministro Paliza”, debido a las alzas de precios, la escasez de productos esenciales y la reducción del consumo en hogares pobres y de clase media.

Recordó que el Banco Central sitúa el costo promedio de la canasta familiar en RD$48,541.84 mensuales, mientras los alimentos han registrado aumentos significativos desde 2020. Entre ellos citó el arroz (99.1%), habichuela roja (78.9%), aceite (203.4%), yuca, plátano, pollo y carne de res, además de incrementos en cerdo, cebolla, leche, ajo, pan, huevos, café, azúcar y espaguetis.

Finalmente, sostuvo que aunque los programas sociales se presentan como soporte para mejorar el acceso a los alimentos, su alcance no llega plenamente a los sectores más vulnerables y los altos precios limitan la capacidad real de compra de las familias dominicanas.