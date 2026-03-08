SANTO DOMINGO.- El panorama político dominicano al parecer comienza a reconfigurarse de cara a las elecciones de 2028, ya que de acuerdo con el actual dinamismo que se observa, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se perfila como el factor determinante que abriría las compuertas a una segunda vuelta electoral.

Según algunos de sus dirigentes, el partido morado está haciendo una mejor y más constructiva oposición al Gobierno, pero, además, las asambleas de dirigentes provinciales le ha permitido consolidarse y ser una opción de poder en el futuro cercano.

Desde el pasado año, el PLD arreció su activismo en busca de romper con la polarización actual entre el PRM y la FP, y forzar un escenario donde ninguna fuerza logre el 50 % más uno de los votos requeridos para ganar en la primera vuelta.

La posibilidad de un balotaje electoral desentierra un evento ocurrido hace 30 años, casi a finales del siglo XX, cuando en 1996 fue la última vez que se realizó una segunda vuelta electoral en el país.

En esa ocasión, el PLD, con Leonel Fernández como candidato, derrotó a José Francisco Peña Gómez, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

El escenario de 1996 era muy similar al actual, ya que el PLD ocupaba la tercera posición, por debajo del PRD y del gobernante Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), sin embargo, se alzó con el poder mediante una alianza sin condición en el extinto líder reformista Joaquín Balaguer

Gonzalo y PLD

Si al final Gonzalo Castillo logra ser el candidato por el partido de la estrella amarilla y se reedita la fórmula presidencial con Margarita Cedeño, que en las elecciones de 2020 logró el 37 %, el PLD podría tener un buen desempeño.

Ese binomio, al cual estaría apostando el presidente del PLD, Danilo Medina, podría tener repercusiones negativas sobre la Fuerza del Pueblo (FP), que en los últimos seis años se ha nutrido de la disidencia peledeísta.

Pero el Partido Revolucionario Moderno (PRM) también sería lacerado por varios puntos: el hartazgo natural del poder y el hecho de que los casos de corrupción contra sus dirigentes estarían finalizados antes de 2028.

Desde el 2000, cuando Hipólito Mejía ganó la presidencia, hasta el 2024, las elecciones se han definido en la primera vuelta, siendo el más aventajado el PLD, logrando cuatro victorias consecutivas (2004-2020), seguido del oficialista PRM con dos.

Gran reto FP

La FP tiene por delante un gran reto, porque de producirse una segunda vuelta, podría afectar directamente su posibilidad de poder. Entre Leonel Fernández, presidente y Danilo Medina, presidente del PLD, existe una diferencia marcada. Si el primero insiste en ser candidato presidencial para el 2028, la situación sería aún más cuesta arriba para la FP.

Alianza

En el 2024, la FP y el PLD fueron aliados en elecciones municipales y congresuales, siendo el gran ganador el primero porque obtuvo tres senadores, mientras que el segundo no obtuvo ninguno.

En el pacto, denominado “la Alianza opositora para el rescate de la República Dominicana”, participó también el PRD.

En la primera ronda de conversaciones de este acuerdo tripartito, los firmantes acodaron ir aliados con candidaturas senatoriales comunes en tres provincias: Hato Mayor, Barahona y Hermanas Mirabal.

Para algunos, el pacto no tuvo el impacto que sus principales promotores entendían, ya que el PRM se alzó con la mejor “tajada”.

Ante esa situación, otras plantean que sería difícil que ambos partidos logren un acuerdo “sincero” que permita la cohesión para lograr que la oposición logre la victoria en las elecciones venideras, pautadas para el año 2028.

Hasta el momento, ambas organizaciones han dejado claro que irían con sus propios candidatos presidenciales en las elecciones pautadas para mayo del 2028.