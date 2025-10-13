El PLD realizó la denuncia en la Casa Nacional, teniendo como vocero a Yván Lorenzo.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó hoy lo que califica como inercia de la Cámara de Cuentas, como órgano de control y fiscalización que debe hacer a la actual gestión de Gobierno.

En una conferencia de prensa celebrada en la Casa Nacional del PLD, su vicepresidente, Yván Lorenzo, declaró que la Cámara de Cuentas se limita a escarbar en el pasado, mientras ignora el desorden administrativo del presente.

Lorenzo indicó que la señalada institución se ha dedicado a la mala práctica de filtrar investigaciones sobre funcionarios del gobierno anterior, hecho que viola los reglamentos de la institución, con la intención de instrumentar expedientes penales ante la opinión pública sin realizar las auditorías pertinentes.

“Esta conducta genera suspicacia y desconfianza en la sociedad dominicana respecto a su labor, además de evidenciar una preocupante subordinación ante el Poder Ejecutivo”, expresó el dirigente político.

El PLD critica la inacción de la Cámara de Cuentas en la fiscalización gubernamental actual

En ese sentido, el exsenador de Elías Piña recordó que, de conformidad con el artículo 250 de la Constitución de la República, la Cámara de Cuentas tiene la obligación de auditar y analizar la ejecución del Presupuesto General de la Nación, aprobado cada año por el Congreso Nacional.

De igual modo, resaltó que al organismo le compete fiscalizar el referido presupuesto para presentar ante el Poder Legislativo un informe.

Pide Auditorías

El vicepresidente del PLD declaró que resulta inaceptable que no se haya practicado una sola auditoría correspondiente a la presente gestión de gobierno, de las veintiocho contempladas en el Plan Anual de Auditoría 2025.

Tras declarar esto, Yván señaló la auditoría al Seguro Nacional de Salud (Senasa), que abarca los años 2023 y 2024, incluyendo una investigación especial por un monto que supera los 75,550 millones de pesos.

De igual modo, la auditoría al Ministerio de Educación, desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 16 de agosto de 2023, que incluye una investigación especial a requerimiento de la Procuraduría General de la República.

También las auditorías al Servicio Nacional de Salud (SNS), a la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, bajo la gestión de Bartolomé Pujals, al Ministerio Administrativo de la Presidencia; al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados y otras.

Lorenzo refirió que en el actual Gobierno se han registrado más de 200 denuncias de corrupción admitidas por la Dirección de Ética Gubernamental y otros organismos del Estado, así como por organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos.

“A estas alturas, ya debieron haberse presentado los resultados del Plan Anual de Auditoría 2025 y aprobado el correspondiente al 2026, tal como establece su propia ley”, sentenció el dirigente del partido morado.