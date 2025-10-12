Santo Domingo.– El expresidente de dominicano, Danilo Medina ( 2012-2020) respondió este lunes al presidente Luis Abinader, tras las declaraciones en las que este defendió su política de endeudamiento y afirmó que el 80% de los préstamos contratados por su Gobierno se han destinado a pagar deudas heredadas del pasado.

El exmandatario calificó como incorrecto ese argumento y sostuvo que, de haber sido así, la deuda pública no habría aumentado de manera tan acelerada.

“Si él hubiese dedicado a pagar préstamos vencidos, su deuda no hubiese subido al nivel en que está. Hoy en día la deuda está en 60,000 millones de dólares, porque la encontró en 35,000 y la ha llevado a 60,000; eso no es pagar deuda vencida”, afirmó Medina al ser abordado por la prensa tras un acto del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santiago.

La economía no resiste ese nivel de gasto

Medina explicó que el aumento del endeudamiento no se justifica con el argumento de refinanciar préstamos, ya que cuando se paga una deuda vencida, no se computa como nueva obligación.

“Si yo debo 1,000 y tomo 1,000 para pagarla, sigo debiendo 1,000; pero si tomo 1,500, entonces mi deuda crece en 500 más”, ejemplificó.

El expresidente advirtió que el ritmo actual de crecimiento de la deuda es insostenible, señalando que el país pasará de pagar 298,000 millones en intereses este año a 324,000 millones el próximo. “Esta economía no resiste por mucho tiempo esa tendencia”, alertó.

“El Presidente (Luis Abinader) tiene que revisar su nivel de gasto, porque la economía dominicana no resiste ese nivel de gasto”, insistió el también presidente del PLD.

Gasto público bajo la lupa

Danilo Medina cuestionó el aumento de la nómina estatal y las transferencias al sector eléctrico, que según dijo, están presionando las finanzas públicas.

“Tiene que pagar 111,000 millones en transferencias al sector eléctrico este año, pero el año que viene eso va a llegar a 2,000 millones de dólares, unos 120,000 millones de pesos aproximadamente”, detalló.

Danilo Medina durante un acto del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santiago. / PLD

Indicó que la nómina pública ha pasado de 204,000 a 358,000 millones de pesos, lo que representa 156,000 millones adicionales, además de un incremento de 32,000 millones en las pensiones “de gente que no se la ha ganado”.

De mantenerse ese ritmo, advirtió que el gasto corriente del próximo año alcanzará 398,000 millones de pesos, “una cifra que la economía dominicana no tendrá recursos para enfrentar, y eso es sumamente peligroso”.