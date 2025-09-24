El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) comunicó que realizará el jueves un conversatorio para analizar y compartir con los asistentes el impacto perjudicial a la democracia de la región de los golpes de Estado a los gobiernos del profesor Juan Bosch en 1963 en República Dominicana y a Salvador Allende en Chile en 1973.

La actividad está programada para iniciar a las 5:00 de la tarde en la Casa Nacional, del PLD, Reinaldo Pared Pérez.

“Lecciones de un golpe a la democracia”, es el título del Conversatorio, que contará con las ponencias de Alejandrina Germán, secretaria de Formación Política PLD, Altagracia Fernández, Maestra de historia, miembro del Comité Central y Temístocles Montás, vicepresidente del PLD.

En el conversatorio se harán las explicaciones de los hechos y la comparación con la situación actual amenazada por gobiernos autoritarios, que quieren imponer modelos unipolares.

La Comisión Permanente de Celebraciones y Conmemoraciones del PLD, organiza esta actividad que será abierta, aunque con una dedicatoria especial a las nuevas generaciones.