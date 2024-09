PLD rechaza cláusulas pétreas Constitución

La reforma constitucional que impulsa el Poder Ejecutivo «cercenará» los derechos de las generaciones futuras, pues se impondrán cláusulas pétreas, con lo que el gobierno pretende que no se puedan cambiar en el porvenir, algo inaceptable en una democracia, afirmó esta mañana el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez.

A su entender la reforma de la Carta Magna que propone el presidente Luis Abinader es ilegítima, sin consenso de ningún tipo, pues se aprobará con un solo punto de vista, el del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Lamentó que el gobierno no ha buscado consenso entre los partidos políticos y la sociedad » y no se ha hecho otra consulta popular que no sea a través de las redes sociales y la multiplicidad de voces que están básicamente pago para esto y ante la ausencia del consenso la reforma constitucional carece de legitimidad».

Sánchez criticó que el gobierno utilice su mayoría congresual para imponer una reforma constitucional que tendrá que ser asumida por las futuras generaciones.

«Es una reforma que pretende petrificar a tal forma de que nuestras futuras generaciones, nuestros nietos, nuestros biznietos se vean compelidos a aceptar una reforma constitucional aprobada por esta generación, de manera particular cercena los derechos de generaciones futuras que sobre la base de no tener una mayoría apabullante como la tienen ahora van a hacer una Constitución que de una manera u otra satisfaga solamente el interés de un partido. No será solo con la petrificación, sino también con el hecho de los modelos de la unificación de elecciones o no, con el hecho de la reducción del Congreso a su imagen o no y sobre la pretendida inclusión de un Ministerio Público independiente, que como tal no existe», dijo el también miembro del Comité Político del PLD.

Sostuvo que la reforma constitucional que impulsa el presidente Abinader no es innecesaria, pues a su entender no aporta nada nuevo a la institucionalidad del país.

El diputado del PLD expresó que aunque se ha insistido en la independencia del Ministerio Público en la práctica esto no existe.

Añadió Sánchez que actualmente al procurador lo nombra el Poder Ejecutivo, y en la propuesta de reforma lo propondrá a través del Consejo Nacional de la magistratura.

Te puede interesar leer: La comunidad evangélica cuestiona la urgencia de Abinader por modificar la Constitución

“Puedo decirte que la reforma constitucional que está presentando el Poder Ejecutivo, no era necesaria porque no aporta nada a derechos que el pueblo no tenga y sobre la base de la propuesta que hay se pretende aprobar con la mayoría que tiene el PRM, que no ha procurado nunca el consenso con la sociedad.