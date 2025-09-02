Santo Domingo. – La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), en coordinación con la Dirección de la Policía Preventiva, la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur) y el Ministerio Público, desmanteló una actividad ilegal que se desarrollaba en un apartamento de la Ciudad Colonial y que había sido promocionada en plataformas digitales.

El allanamiento se llevó a cabo en cumplimiento de la orden judicial No. 2025-AJ0058023, emitida por las autoridades competentes a solicitud del procurador fiscal del Distrito Nacional, en un inmueble ubicado en la calle Las Mercedes casi esquina Espaillat.

Durante la intervención fueron detenidas 14 personas, entre ellas el organizador principal, Juan Luis de los Santos Polanco, de 33 años, residente en el sector de Herrera, quien se valía de medios digitales para difundir y convocar al evento.

Posteriormente, los 14 participantes fueron liberados por disposición del Ministerio Público, mientras que al organizador se le impuso la medida de coerción de presentación periódica ante las autoridades judiciales.

La Policía Nacional y el Ministerio Público reiteraron su compromiso de hacer cumplir las leyes, preservar el orden público y proteger la seguridad ciudadana, advirtiendo que este tipo de actividades clandestinas representan un riesgo para la convivencia social y la salud de la población.