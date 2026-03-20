PN rescata adolescente reportada como desaparecida en Samaná; buscan a sospechoso

Samaná. — Una menor de 13 años que había sido reportada como desaparecida fue localizada y rescatada por agentes de la Policía Nacional, durante un operativo realizado en esta provincia del nordeste del país.

La intervención fue coordinada por la Dirección Central de Investigación (DICRIM), junto al Departamento de Trata y Tráfico de Personas, la unidad de Personas Desaparecidas y la División de Investigaciones local, tras una denuncia presentada el pasado 18 de marzo.

Ubicación de la menor

De acuerdo con el informe oficial, la adolescente fue encontrada en una vivienda del sector Arroyo Chico, donde presuntamente permanecía en compañía de un adulto identificado como “Joan”, con quien habría establecido contacto previo a través de redes sociales.

Al momento de la intervención, el hombre logró escapar al notar la presencia de las autoridades, por lo que es activamente buscado para fines de investigación.

En la vivienda también fue localizada una mujer de 67 años, quien se encontraba junto a la menor al momento del operativo, mientras continúan las indagatorias para determinar su posible vinculación en el caso.

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Estado de la menor y proceso legal

Las autoridades informaron que la adolescente fue rescatada en condiciones estables y puesta bajo protección, conforme a los protocolos establecidos.

Por disposición del Ministerio Público, será trasladada a la Unidad de Violencia de Género de Las Palmas para los procedimientos correspondientes, y de manera provisional será entregada a su madre para evaluación.

La Policía Nacional reiteró que mantiene activa la búsqueda del sospechoso y aseguró que continuará actuando con firmeza en casos que involucren a menores de edad, con el objetivo de esclarecer los hechos y someter a los responsables ante la justicia.