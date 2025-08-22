Economía

¿Hasta cuándo podrá el Gobierno sostener subsidios a combustibles?

Santo Domingo.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que los precios de los principales combustibles se mantendrán sin variación durante la semana del 23 al 29 de agosto, debido a un subsidio extraordinario del Gobierno por un monto de RD$120.5 millones.

El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, explicó que con esta medida se busca evitar alzas que afectarían directamente a la población.

Precios de los combustibles

  • Gasolina Premium: RD$290.10 por galón (sin variación)
  • Gasolina Regular: RD$272.50 por galón (sin variación)
  • Gasoil Regular: RD$224.80 por galón (sin variación)
  • Gasoil Óptimo: RD$242.10 por galón (sin variación)
  • GLP: RD$137.20 por galón (sin variación)
  • Gas Natural: RD$43.97 por m³ (sin variación)

Combustibles con variaciones mínimas:

  • Avtur: RD$187.21 por galón (sube RD$0.88)
  • Kerosene: RD$217.90 por galón (sube RD$0.80)
  • Fuel Oil #6: RD$150.54 por galón (baja RD$2.02)
  • Fuel Oil 1%S: RD$165.47 por galón (baja RD$0.02)

La tasa de cambio promedio semanal fue fijada en RD$62.28 por dólar, según las publicaciones diarias del Banco Central de la República Dominicana.

