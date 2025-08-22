Santo Domingo.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que los precios de los principales combustibles se mantendrán sin variación durante la semana del 23 al 29 de agosto, debido a un subsidio extraordinario del Gobierno por un monto de RD$120.5 millones.
El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, explicó que con esta medida se busca evitar alzas que afectarían directamente a la población.
Precios de los combustibles
- Gasolina Premium: RD$290.10 por galón (sin variación)
- Gasolina Regular: RD$272.50 por galón (sin variación)
- Gasoil Regular: RD$224.80 por galón (sin variación)
- Gasoil Óptimo: RD$242.10 por galón (sin variación)
- GLP: RD$137.20 por galón (sin variación)
- Gas Natural: RD$43.97 por m³ (sin variación)
Combustibles con variaciones mínimas:
- Avtur: RD$187.21 por galón (sube RD$0.88)
- Kerosene: RD$217.90 por galón (sube RD$0.80)
- Fuel Oil #6: RD$150.54 por galón (baja RD$2.02)
- Fuel Oil 1%S: RD$165.47 por galón (baja RD$0.02)
La tasa de cambio promedio semanal fue fijada en RD$62.28 por dólar, según las publicaciones diarias del Banco Central de la República Dominicana.